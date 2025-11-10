- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
71.20 USD
Worst Trade:
-47.76 USD
Profitto lordo:
285.91 USD (3 528 pips)
Perdita lorda:
-128.68 USD (1 463 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (153.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
9.03%
Massimo carico di deposito:
3.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
6 (26.09%)
Short Trade:
17 (73.91%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
6.84 USD
Profitto medio:
16.82 USD
Perdita media:
-21.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-67.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.28 USD (3)
Crescita mensile:
7.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.72 USD
Massimale:
67.28 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.08% (68.00 USD)
Per equità:
0.06% (1.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|22
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|162
|EURUSD-ECN
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|2.1K
|EURUSD-ECN
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.20 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +153.83 USD
Massima perdita consecutiva: -67.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Simple GOLD (XAUUSD) strategy, trades a couple times per day, does averaging when needed.
Suggested brokers with high leverage (1:100, 1:500) and good spreads.
This is an HIGHER risk version - aims to double the account while risking more.
