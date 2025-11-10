- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
9.29 USD
Worst Trade:
-11.59 USD
Profitto lordo:
27.99 USD (2 794 pips)
Perdita lorda:
-11.93 USD (1 192 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.13 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
21.43%
Massimo carico di deposito:
12.62%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.59 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.59 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (11.59 USD)
Per equità:
11.40% (41.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.29 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.13 USD
Massima perdita consecutiva: -11.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.45 × 393
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
1
100%
11
81%
21%
2.34
1.46
USD
USD
11%
1:500