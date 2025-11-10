SegnaliSezioni
GOLD scalper
Iacopo Bonandi

GOLD scalper

Iacopo Bonandi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FTMO-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
50.24 EUR
Worst Trade:
-100.86 EUR
Profitto lordo:
322.09 EUR (1 945 pips)
Perdita lorda:
-505.78 EUR (2 882 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (167.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.49 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
33.66%
Massimo carico di deposito:
24.17%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-12.25 EUR
Profitto medio:
35.79 EUR
Perdita media:
-84.30 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-191.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-191.16 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
351.18 EUR
Massimale:
351.18 EUR (3.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (351.18 EUR)
Per equità:
0.56% (54.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -209
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -937
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.24 EUR
Worst Trade: -101 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +167.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -191.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
This is a strategy that works overnight on GOLD (XAUUSD) through different scalping techniques, so a broker with good spreads and high leverage (1:100, 1:500) is required.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

Non ci sono recensioni
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
