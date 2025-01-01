Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 4 106%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 44
- Trade
- 1918
- Vincita
- 52%
- Fattore di profitto
- 1.78
- DD massimo
- 46%
- Crescita
- 5 138%
- Abbonati
- 6
- Settimane
- 235
- Trade
- 1434
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 494%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 26
- Trade
- 562
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.39
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 455%
- Abbonati
- 115
- Settimane
- 47
- Trade
- 1540
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.02
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 229%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 69
- Trade
- 423
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.34
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 541%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 42
- Trade
- 134
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.05
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 793%
- Abbonati
- 41
- Settimane
- 153
- Trade
- 589
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.52
- DD massimo
- 10%
- Crescita
- 1 600%
- Abbonati
- 70
- Settimane
- 210
- Trade
- 5503
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 489%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 81
- Trade
- 566
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.25
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 481%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 126
- Trade
- 1175
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 26%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.