Iacopo Bonandi

GOLD medium risk

Iacopo Bonandi
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
106.44 USD
Worst Trade:
-68.76 USD
Profitto lordo:
396.66 USD (4 063 pips)
Perdita lorda:
-188.39 USD (1 488 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (244.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
6 (24.00%)
Short Trade:
19 (76.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
8.33 USD
Profitto medio:
20.88 USD
Perdita media:
-31.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-91.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.96 USD (3)
Crescita mensile:
9.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.63 USD
Massimale:
91.96 USD (4.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 24
EURUSD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 214
EURUSD+ -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.6K
EURUSD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.44 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +244.60 USD
Massima perdita consecutiva: -91.96 USD

Simple GOLD (XAUUSD) strategy, trades a couple times per day, does averaging when needed.

Suggested brokers with high leverage (1:100, 1:500) and good spreads.


2025.11.09 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 22:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
