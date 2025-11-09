SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading Salvaje IA
David Torres Villanueva

Trading Salvaje IA

David Torres Villanueva
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
15 (57.69%)
Loss Trade:
11 (42.31%)
Best Trade:
15.27 USD
Worst Trade:
-11.51 USD
Profitto lordo:
73.00 USD (7 289 pips)
Perdita lorda:
-106.45 USD (10 568 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
26.99%
Massimo carico di deposito:
9.48%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
14 (53.85%)
Short Trade:
12 (46.15%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.29 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.44 USD (2)
Crescita mensile:
-27.06%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.45 USD
Massimale:
38.88 USD (30.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.14% (38.88 USD)
Per equità:
8.39% (8.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.27 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.49 USD
Massima perdita consecutiva: -12.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.09 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Salvaje IA
99USD al mese
-27%
0
0
USD
80
USD
1
88%
26
57%
27%
0.68
-1.29
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.