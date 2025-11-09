SegnaliSezioni
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes

Ostinato Trading portfolio

Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 50%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
160 (54.79%)
Loss Trade:
132 (45.21%)
Best Trade:
647.40 USD
Worst Trade:
-822.72 USD
Profitto lordo:
12 749.75 USD (2 226 045 pips)
Perdita lorda:
-9 693.42 USD (1 567 328 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (560.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 424.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
235 (80.48%)
Short Trade:
57 (19.52%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
10.47 USD
Profitto medio:
79.69 USD
Perdita media:
-73.44 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-677.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 101.34 USD (7)
Crescita mensile:
-2.61%
Previsione annuale:
-31.70%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.17 USD
Massimale:
1 513.25 USD (21.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.80% (1 513.25 USD)
Per equità:
0.97% (120.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 261
NAS100ft 15
SP500 11
VIX 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1.4K
NAS100ft 772
SP500 -183
VIX 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 525K
NAS100ft 129K
SP500 -685
VIX 5.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +647.40 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +560.52 USD
Massima perdita consecutiva: -677.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The Ostinato Trading Portfolio is a multi-strategy signal focused on the NASDAQ-100, combining four independent algorithmic systems (more details on my website : https://ostinato-trading.com/) that trade different market conditions. Each strategy is fully automated and risk-managed, designed to complement the others and create a balanced portfolio with smoother equity growth and reduced drawdowns. By subscribing, you’ll follow a single, unified signal that reflects the combined performance of all four systems operating on the NASDAQ-100.

Non ci sono recensioni
2025.11.10 00:45
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.29% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
