- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
160 (54.79%)
Loss Trade:
132 (45.21%)
Best Trade:
647.40 USD
Worst Trade:
-822.72 USD
Profitto lordo:
12 749.75 USD (2 226 045 pips)
Perdita lorda:
-9 693.42 USD (1 567 328 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (560.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 424.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
235 (80.48%)
Short Trade:
57 (19.52%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
10.47 USD
Profitto medio:
79.69 USD
Perdita media:
-73.44 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-677.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 101.34 USD (7)
Crescita mensile:
-2.61%
Previsione annuale:
-31.70%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.17 USD
Massimale:
1 513.25 USD (21.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.80% (1 513.25 USD)
Per equità:
0.97% (120.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|261
|NAS100ft
|15
|SP500
|11
|VIX
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|1.4K
|NAS100ft
|772
|SP500
|-183
|VIX
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|525K
|NAS100ft
|129K
|SP500
|-685
|VIX
|5.4K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +647.40 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +560.52 USD
Massima perdita consecutiva: -677.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
The Ostinato Trading Portfolio is a multi-strategy signal focused on the NASDAQ-100, combining four independent algorithmic systems (more details on my website : https://ostinato-trading.com/) that trade different market conditions. Each strategy is fully automated and risk-managed, designed to complement the others and create a balanced portfolio with smoother equity growth and reduced drawdowns. By subscribing, you’ll follow a single, unified signal that reflects the combined performance of all four systems operating on the NASDAQ-100.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
50%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
24
91%
292
54%
100%
1.31
10.47
USD
USD
11%
1:500