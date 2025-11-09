SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Brav0
Chiraphong Mangntmit

Brav0

Chiraphong Mangntmit
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 AUD
Worst Trade:
-10.32 AUD
Profitto lordo:
0.00 AUD
Perdita lorda:
-10.32 AUD (33 504 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 AUD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
65.85%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-10.32 AUD
Profitto medio:
0.00 AUD
Perdita media:
-10.32 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.32 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-10.32 AUD (1)
Crescita mensile:
-0.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.32 AUD
Massimale:
10.32 AUD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (-0.00 AUD)
Per equità:
0.79% (12.37 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 AUD
Worst Trade: -10 AUD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 AUD
Massima perdita consecutiva: -10.32 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Exness-MT5Real5
0.53 × 194
ICMarkets-MT5-2
0.73 × 15
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.09 23:35
Share of trading days is too low
2025.11.09 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Brav0
30USD al mese
-1%
0
0
USD
1.6K
AUD
0
100%
1
0%
66%
0.00
-10.32
AUD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.