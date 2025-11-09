SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ACZ007
Aulia Chandra Zulkarnaen

ACZ007

Aulia Chandra Zulkarnaen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 045%
OctaFX-Real2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
219 (52.64%)
Loss Trade:
197 (47.36%)
Best Trade:
37.91 USD
Worst Trade:
-7.36 USD
Profitto lordo:
798.57 USD (1 769 600 pips)
Perdita lorda:
-338.92 USD (449 349 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (95.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.29 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
76.99%
Massimo carico di deposito:
101.15%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
340
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
316 (75.96%)
Short Trade:
100 (24.04%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-1.72 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-50.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.44 USD (15)
Crescita mensile:
1 044.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.61 USD
Massimale:
51.24 USD (27.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.12% (33.34 USD)
Per equità:
6.52% (32.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 327
BTCUSD 88
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 331
BTCUSD 129
AUDNZD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 1.3M
AUDNZD -89
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.91 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +95.29 USD
Massima perdita consecutiva: -50.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
1.98 × 122
FusionMarkets-Live
2.33 × 88
XMGlobal-MT5 4
2.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Non ci sono recensioni
2025.11.09 21:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.09 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 21:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 21:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
