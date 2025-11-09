- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
219 (52.64%)
Loss Trade:
197 (47.36%)
Best Trade:
37.91 USD
Worst Trade:
-7.36 USD
Profitto lordo:
798.57 USD (1 769 600 pips)
Perdita lorda:
-338.92 USD (449 349 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (95.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.29 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
76.99%
Massimo carico di deposito:
101.15%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
340
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
316 (75.96%)
Short Trade:
100 (24.04%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-1.72 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-50.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.44 USD (15)
Crescita mensile:
1 044.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.61 USD
Massimale:
51.24 USD (27.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.12% (33.34 USD)
Per equità:
6.52% (32.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|BTCUSD
|88
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|331
|BTCUSD
|129
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|1.3M
|AUDNZD
|-89
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.91 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +95.29 USD
Massima perdita consecutiva: -50.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|1.98 × 122
|
FusionMarkets-Live
|2.33 × 88
|
XMGlobal-MT5 4
|2.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 045%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
2
0%
416
52%
77%
2.35
1.10
USD
USD
38%
1:100