Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
13.74 EUR
Worst Trade:
-17.53 EUR
Profitto lordo:
39.81 EUR (7 933 pips)
Perdita lorda:
-27.44 EUR (3 182 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (38.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.28 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
55.39%
Massimo carico di deposito:
96.30%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
2.06 EUR
Profitto medio:
9.95 EUR
Perdita media:
-13.72 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-17.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.53 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.38 EUR
Massimale:
17.53 EUR (43.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.95% (9.91 EUR)
Per equità:
68.08% (7.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.74 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.53 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-49%
0
0
USD
USD
30
EUR
EUR
1
100%
6
66%
55%
1.45
2.06
EUR
EUR
86%
1:500