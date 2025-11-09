- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
22 (95.65%)
Loss Trade:
1 (4.35%)
Best Trade:
7.32 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
39.97 USD (26 456 pips)
Perdita lorda:
-0.09 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (35.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.41 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
80.36%
Massimo carico di deposito:
49.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
443.11
Long Trade:
3 (13.04%)
Short Trade:
20 (86.96%)
Fattore di profitto:
444.11
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-0.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
398.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (0.09 USD)
Per equità:
67.48% (33.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|9
|XAUUSDm
|8
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|11
|XAUUSDm
|24
|EURUSDm
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|1.7K
|XAUUSDm
|24K
|EURUSDm
|453
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.41 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
