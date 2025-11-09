- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|-616
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Signal name: Ignasius77
Instrument: XAUUSD (Gold)
Timeframe: M30
Trading style: Swing, 100% algorithmic (Expert Advisor)
1. Strategy Overview
Ignasius77 is a fully automated swing trading system for XAUUSD on the M30 timeframe. The main objective is controlled and sustainable growth, not aggressive “all-in” gambling. All trades are opened by an Expert Advisor based on predefined rules – there is no emotional/manual intervention.
2. Core Logic
– Identifies medium-term trend on XAUUSD using Bollinger Bands and RSI.
– Uses consistent SL and TP
– Trades are opened only when trend direction are aligned.
3. Risk Management
– Every position has a predefined Stop Loss and Take Profit.
– No martingale and no unlimited grid averaging.
– Maximum number of open positions is limited in order to keep drawdown under control.
– The system is designed for risk-controlled swing trading, not for high-frequency scalping.
4. Recommended Settings for Subscribers
– Recommended minimum deposit: 300–500 USD (or equivalent) for similar risk profile.
– Use 50–70% of the provider’s lot size in copy settings if you want to be more conservative.
– A reliable VPS is strongly recommended to keep MT5 online 24/5 and reduce connection issues.
5. Important Notes
– Past performance does not guarantee future results.
– Copy this signal only with capital you can afford to risk.
– This signal is intended for traders who prefer controlled risk and a swing-trading approach on XAUUSD, rather than ultra-aggressive strategies.
----------------------------------------------------------------------------
Ringkasan dalam Bahasa Indonesia
Ignasius77 adalah sistem trading otomatis (EA) untuk XAUUSD di timeframe M30 dengan gaya swing trading. Tujuannya adalah pertumbuhan akun yang konsisten dengan risiko yang terkontrol, bukan mengejar profit besar dalam waktu sangat singkat.
EA hanya membuka posisi ketika arah tren dan volatilitas XAUUSD selaras, dengan Stop Loss dan Take Profit yang sudah ditentukan sejak awal. Sistem tidak menggunakan martingale ekstrem atau grid tanpa batas (Strategi ini tidak menggunakan teknik menggandakan lot setelah rugi (martingale), dan tidak menambah posisi grid tanpa batas hanya untuk merata-ratakan harga.), dan jumlah posisi yang terbuka dibatasi agar drawdown tetap terjaga.
Sinyal ini lebih cocok bagi follower yang menyukai pendekatan swing trading pada XAUUSD dengan manajemen risiko yang jelas. Selalu gunakan dana yang siap ditradingkan dan atur ukuran lot copy sesuai profil risiko Anda sendiri.