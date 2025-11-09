SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / De Djogle Habbat
Ihsan Nur Hidayat

De Djogle Habbat

Ihsan Nur Hidayat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
107.10 USD
Worst Trade:
-64.24 USD
Profitto lordo:
504.14 USD (5 252 pips)
Perdita lorda:
-237.79 USD (4 053 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (128.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
375.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
32.60%
Massimo carico di deposito:
87.65%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
6 (19.35%)
Short Trade:
25 (80.65%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
8.59 USD
Profitto medio:
19.39 USD
Perdita media:
-47.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-237.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.79 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.50 USD
Massimale:
237.79 USD (21.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.08% (237.79 USD)
Per equità:
13.67% (138.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 266
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.10 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +128.29 USD
Massima perdita consecutiva: -237.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
De Djogle Habbat
30USD al mese
27%
0
0
USD
1.3K
USD
1
0%
31
83%
33%
2.12
8.59
USD
21%
1:500
Copia

