Suryo Eko Panglipur

Suryo99

Suryo Eko Panglipur
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
7.94 USD
Worst Trade:
-0.52 USD
Profitto lordo:
9.68 USD (940 pips)
Perdita lorda:
-0.52 USD (52 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (0.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.84 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
91.45%
Massimo carico di deposito:
15.18%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.62
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
18.62
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-0.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.52 USD (1)
Crescita mensile:
17.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.52 USD (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (0.52 USD)
Per equità:
40.88% (24.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
USDCHF 5
GOLD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
USDCHF 1
GOLD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 72
USDCHF 74
GOLD 742
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.94 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.84 USD
Massima perdita consecutiva: -0.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trade By EA 
Non ci sono recensioni
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Share of trading days is too low
2025.11.17 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 16:19
Share of trading days is too low
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 11:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 14:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Suryo99
30USD al mese
17%
0
0
USD
108
USD
2
100%
15
93%
91%
18.61
0.61
USD
41%
1:500
Copia

