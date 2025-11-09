- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
2.17 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
7.77 USD (1 008 pips)
Perdita lorda:
-2.02 USD (183 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.70 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
9.26%
Massimo carico di deposito:
89.15%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
3.85
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.02 USD (3)
Crescita mensile:
3.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.95 USD
Massimale:
2.02 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.34% (2.02 USD)
Per equità:
0.74% (1.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|4
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|407
|USDJPY
|470
|EURUSD
|-106
|AUDUSD
|54
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.17 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.40 × 5
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.52 × 354
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 2085
|
Tickmill-Live
|0.75 × 1344
|
Tickmill-Live10
|0.78 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.83 × 688
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
1
0%
15
80%
9%
3.84
0.38
USD
USD
1%
1:30