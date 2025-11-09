SegnaliSezioni
Tao Van Xeng

Xnight

Tao Van Xeng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Tickmill-Live04
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
2.17 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
7.77 USD (1 008 pips)
Perdita lorda:
-2.02 USD (183 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.70 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
9.26%
Massimo carico di deposito:
89.15%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
3.85
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.02 USD (3)
Crescita mensile:
3.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.95 USD
Massimale:
2.02 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.34% (2.02 USD)
Per equità:
0.74% (1.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 6
USDJPY 4
EURUSD 3
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
USDJPY 3
EURUSD -1
AUDUSD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 407
USDJPY 470
EURUSD -106
AUDUSD 54
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.17 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.40 × 5
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.52 × 354
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 2085
Tickmill-Live
0.75 × 1344
Tickmill-Live10
0.78 × 18
ICMarkets-Live07
0.83 × 688
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 42
77 più
Non ci sono recensioni
2025.11.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 14:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 14:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 14:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.