404

Purtroppo, il segnale XINYing è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:

SFE Portfolio1
Crescita
1 640%
Abbonati
1
Settimane
523
Trade
3062
Vincita
65%
Fattore di profitto
1.46
DD massimo
23%
Niguru GBP
Crescita
16 408%
Abbonati
0
Settimane
140
Trade
1221
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.21
DD massimo
39%
MCA100
Crescita
882%
Abbonati
18
Settimane
104
Trade
298
Vincita
55%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
35%
ATong
Crescita
4 654%
Abbonati
0
Settimane
238
Trade
7856
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
Theranto v3 Live 2
Crescita
2 801%
Abbonati
80
Settimane
60
Trade
286
Vincita
88%
Fattore di profitto
6.52
DD massimo
35%
KingFX AU
Crescita
355%
Abbonati
16
Settimane
188
Trade
3231
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.65
DD massimo
50%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
5 960%
Abbonati
1
Settimane
325
Trade
1993
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.94
DD massimo
38%
MultiWay ICM
Crescita
504%
Abbonati
14
Settimane
95
Trade
863
Vincita
73%
Fattore di profitto
1.92
DD massimo
28%
Gold pro
Crescita
2 645%
Abbonati
33
Settimane
38
Trade
796
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.00
DD massimo
52%
R Factor Mean Reversal
Crescita
1 481%
Abbonati
1
Settimane
301
Trade
28496
Vincita
67%
Fattore di profitto
1.15
DD massimo
41%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2883 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.