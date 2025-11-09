SegnaliSezioni
Van Vu Le

FXProGXver1

Van Vu Le
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
253 (77.60%)
Loss Trade:
73 (22.39%)
Best Trade:
42.44 USD
Worst Trade:
-31.82 USD
Profitto lordo:
1 258.15 USD (470 663 pips)
Perdita lorda:
-533.67 USD (339 815 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (46.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
11.14
Long Trade:
150 (46.01%)
Short Trade:
176 (53.99%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-7.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.02 USD (3)
Crescita mensile:
160.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.02 USD (5.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 259
EURUSD 27
USDJPY 22
GBPUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 639
EURUSD 34
USDJPY 18
GBPUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 130K
EURUSD 313
USDJPY 163
GBPUSD 307
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.44 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.54 USD
Massima perdita consecutiva: -65.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
BenchMark-Real
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
527 più
Non ci sono recensioni
2025.11.09 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
