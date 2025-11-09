- Crescita
Trade:
326
Profit Trade:
253 (77.60%)
Loss Trade:
73 (22.39%)
Best Trade:
42.44 USD
Worst Trade:
-31.82 USD
Profitto lordo:
1 258.15 USD (470 663 pips)
Perdita lorda:
-533.67 USD (339 815 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (46.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
11.14
Long Trade:
150 (46.01%)
Short Trade:
176 (53.99%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-7.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.02 USD (3)
Crescita mensile:
160.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.02 USD (5.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|EURUSD
|27
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|639
|EURUSD
|34
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|130K
|EURUSD
|313
|USDJPY
|163
|GBPUSD
|307
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +42.44 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.54 USD
Massima perdita consecutiva: -65.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 20
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
