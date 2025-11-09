- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
287.47 SGD
Worst Trade:
0.00 SGD
Profitto lordo:
1 025.08 SGD (8 360 pips)
Perdita lorda:
-8.62 SGD
Vincite massime consecutive:
9 (1 025.08 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 025.08 SGD (9)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
389.45
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
118.92
Profitto previsto:
113.90 SGD
Profitto medio:
113.90 SGD
Perdita media:
0.00 SGD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 SGD (0)
Crescita mensile:
50.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.24 SGD
Massimale:
2.61 SGD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
20.52% (486.27 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|282
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|225
|AUDUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|AUDJPY
|1.3K
|GBPJPY
|2.5K
|AUDUSD
|749
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +287.47 SGD
Worst Trade: -0 SGD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 025.08 SGD
Massima perdita consecutiva: -0.00 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.18 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6364
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real3
|0.94 × 16
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.68 × 230
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 938
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
51%
0
0
USD
USD
3K
SGD
SGD
3
100%
9
100%
100%
118.91
113.90
SGD
SGD
21%
1:500