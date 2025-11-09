SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Algo Z
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 51%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
287.47 SGD
Worst Trade:
0.00 SGD
Profitto lordo:
1 025.08 SGD (8 360 pips)
Perdita lorda:
-8.62 SGD
Vincite massime consecutive:
9 (1 025.08 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 025.08 SGD (9)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
389.45
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
118.92
Profitto previsto:
113.90 SGD
Profitto medio:
113.90 SGD
Perdita media:
0.00 SGD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 SGD (0)
Crescita mensile:
50.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.24 SGD
Massimale:
2.61 SGD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
20.52% (486.27 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 282
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
AUDJPY 60
GBPJPY 225
AUDUSD 64
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.6K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
AUDJPY 1.3K
GBPJPY 2.5K
AUDUSD 749
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +287.47 SGD
Worst Trade: -0 SGD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 025.08 SGD
Massima perdita consecutiva: -0.00 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6364
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 9
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.32 × 463
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.68 × 230
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 938
94 più
Non ci sono recensioni
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Z
999USD al mese
51%
0
0
USD
3K
SGD
3
100%
9
100%
100%
118.91
113.90
SGD
21%
1:500
Copia

