- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
31 (54.38%)
Loss Trade:
26 (45.61%)
Best Trade:
20.23 USD
Worst Trade:
-23.71 USD
Profitto lordo:
193.09 USD (546 955 pips)
Perdita lorda:
-111.69 USD (871 014 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (73.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.27 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
77.68%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
28 (49.12%)
Short Trade:
29 (50.88%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
6.23 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.61 USD (4)
Crescita mensile:
45.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.61 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.36% (51.61 USD)
Per equità:
0.31% (0.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|15
|XAUUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|3
|SOLUSD
|3
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-34
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|-5
|EURUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|-4
|SOLUSD
|14
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-339K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|-462
|EURUSD
|849
|USDCHF
|556
|GBPUSD
|-36
|USDJPY
|-624
|SOLUSD
|272
|USDCAD
|308
|ETHUSD
|4.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.23 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.27 USD
Massima perdita consecutiva: -17.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.54 × 278
|
Tickmill-Live
|0.65 × 2152
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.70 × 3333
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 1033
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.09 × 1200
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarketsSC-Live03
|1.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 881
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
LQD1-Live01
|1.35 × 551
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
45%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
0%
57
54%
78%
1.72
1.43
USD
USD
21%
1:400