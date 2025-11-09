SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BarakahPips 1
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips 1

Md Hassan Habib Tareque
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 45%
Tickmill-Live04
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
31 (54.38%)
Loss Trade:
26 (45.61%)
Best Trade:
20.23 USD
Worst Trade:
-23.71 USD
Profitto lordo:
193.09 USD (546 955 pips)
Perdita lorda:
-111.69 USD (871 014 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (73.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.27 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
77.68%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
28 (49.12%)
Short Trade:
29 (50.88%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
6.23 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.61 USD (4)
Crescita mensile:
45.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.61 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.36% (51.61 USD)
Per equità:
0.31% (0.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 15
XAUUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 5
USDCHF 5
GBPUSD 5
USDJPY 3
SOLUSD 3
USDCAD 2
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -34
XAUUSD 94
AUDUSD -5
EURUSD 8
USDCHF 7
GBPUSD -1
USDJPY -4
SOLUSD 14
USDCAD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -339K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD -462
EURUSD 849
USDCHF 556
GBPUSD -36
USDJPY -624
SOLUSD 272
USDCAD 308
ETHUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.23 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.27 USD
Massima perdita consecutiva: -17.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 278
Tickmill-Live
0.65 × 2152
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 3333
ICMarkets-Live07
0.71 × 1033
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.09 × 1200
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarketsSC-Live03
1.29 × 24
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 881
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
LQD1-Live01
1.35 × 551
Non ci sono recensioni
2025.11.09 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
