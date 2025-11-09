- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
34 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.03 USD (12 340 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
34 (7.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.03 USD (34)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
0.15%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (41.18%)
Short Trade:
20 (58.82%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.06% (4.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
