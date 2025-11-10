- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
4.56 USD
Worst Trade:
-4.50 USD
Profitto lordo:
16.80 USD (1 676 pips)
Perdita lorda:
-13.37 USD (1 336 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.63%
Massimo carico di deposito:
78.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.47 USD (2)
Crescita mensile:
34.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.87 USD (36.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.95% (7.87 USD)
Per equità:
19.47% (3.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|340
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.56 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.53 USD
Massima perdita consecutiva: -6.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
1
0%
13
53%
1%
1.25
0.26
USD
USD
37%
1:500