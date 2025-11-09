- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
39.78 USD
Worst Trade:
-26.54 USD
Profitto lordo:
69.53 USD (3 632 pips)
Perdita lorda:
-39.95 USD (2 666 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
9.93 USD
Perdita media:
-19.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.95 USD (2)
Crescita mensile:
5.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.50 USD
Massimale:
39.95 USD (7.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|966
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.78 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.08 USD
Massima perdita consecutiva: -39.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni