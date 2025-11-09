- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
403 (96.18%)
Loss Trade:
16 (3.82%)
Best Trade:
16.17 USD
Worst Trade:
-75.35 USD
Profitto lordo:
517.94 USD (34 269 661 pips)
Perdita lorda:
-295.99 USD (1 822 109 pips)
Vincite massime consecutive:
275 (328.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.81 USD (275)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.89%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
436
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
232 (55.37%)
Short Trade:
187 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-18.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-105.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.71 USD (11)
Crescita mensile:
44.39%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.94 USD
Massimale:
172.49 USD (21.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (172.49 USD)
Per equità:
15.81% (114.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|276
|XAUUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|153
|XAUUSD
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.9M
|XAUUSD
|17K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.17 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 275
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +328.81 USD
Massima perdita consecutiva: -105.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
