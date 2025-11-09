SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TBOT REBORN
Tonny Ciajono

TBOT REBORN

Tonny Ciajono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 44%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
403 (96.18%)
Loss Trade:
16 (3.82%)
Best Trade:
16.17 USD
Worst Trade:
-75.35 USD
Profitto lordo:
517.94 USD (34 269 661 pips)
Perdita lorda:
-295.99 USD (1 822 109 pips)
Vincite massime consecutive:
275 (328.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.81 USD (275)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.89%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
436
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
232 (55.37%)
Short Trade:
187 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-18.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-105.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.71 USD (11)
Crescita mensile:
44.39%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.94 USD
Massimale:
172.49 USD (21.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (172.49 USD)
Per equità:
15.81% (114.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 276
XAUUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 153
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.9M
XAUUSD 17K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.17 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 275
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +328.81 USD
Massima perdita consecutiva: -105.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
162 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.09 01:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TBOT REBORN
60USD al mese
44%
0
0
USD
722
USD
1
93%
419
96%
100%
1.74
0.53
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.