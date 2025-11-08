SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bolid Chi
Anatoliy Ivanov

Bolid Chi

Anatoliy Ivanov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
xChief-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
8.13 USD
Worst Trade:
-9.13 USD
Profitto lordo:
31.88 USD (3 226 pips)
Perdita lorda:
-17.91 USD (1 774 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (1)
Crescita mensile:
13.47%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.51 USD
Massimale:
9.13 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14
EURUSD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.4K
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.13 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.97 USD
Massima perdita consecutiva: -9.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live4
3.36 × 59
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
3.88 × 119
Coinexx-Live
4.73 × 74
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Мультивалютный
Non ci sono recensioni
2025.11.08 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati