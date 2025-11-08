- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
8.13 USD
Worst Trade:
-9.13 USD
Profitto lordo:
31.88 USD (3 226 pips)
Perdita lorda:
-17.91 USD (1 774 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (1)
Crescita mensile:
13.47%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.51 USD
Massimale:
9.13 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.13 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.97 USD
Massima perdita consecutiva: -9.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live4
|3.36 × 59
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|3.88 × 119
|
Coinexx-Live
|4.73 × 74
Мультивалютный
