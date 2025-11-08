- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
24 (68.57%)
Loss Trade:
11 (31.43%)
Best Trade:
2 129.20 USD
Worst Trade:
-1 379.54 USD
Profitto lordo:
25 427.35 USD (6 252 pips)
Perdita lorda:
-9 777.08 USD (2 459 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6 035.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 035.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.11
Long Trade:
21 (60.00%)
Short Trade:
14 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
447.15 USD
Profitto medio:
1 059.47 USD
Perdita media:
-888.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 467.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 467.59 USD (2)
Crescita mensile:
15.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
630.60 USD
Massimale:
2 563.36 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|4.7K
|EURUSD
|638
|GBPCAD
|-2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPCHF
|3.5K
|EURCAD
|3.1K
|USDJPY
|1.7K
|EURCHF
|692
|USDCAD
|1K
|AUDCHF
|226
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-332
|AUDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-617
|CHFJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|1.4K
|EURUSD
|228
|GBPCAD
|-844
|GBPUSD
|690
|GBPJPY
|-483
|GBPCHF
|428
|EURCAD
|1K
|USDJPY
|638
|EURCHF
|84
|USDCAD
|286
|AUDCHF
|46
|AUDUSD
|288
|AUDCAD
|270
|EURJPY
|-96
|AUDJPY
|393
|GBPAUD
|-254
|CHFJPY
|-396
|EURGBP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 129.20 USD
Worst Trade: -1 380 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 035.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2 467.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5126
|
VantageFXInternational-Live
|0.41 × 22
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 150
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.88 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|3.60 × 42
|
FXOpen-MT5
|3.63 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|3.64 × 290
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
