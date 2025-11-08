SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Samourai XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

Samourai XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 128%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
817
Profit Trade:
657 (80.41%)
Loss Trade:
160 (19.58%)
Best Trade:
214.76 EUR
Worst Trade:
-321.82 EUR
Profitto lordo:
2 879.80 EUR (311 764 pips)
Perdita lorda:
-2 351.25 EUR (317 460 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (44.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
710.92 EUR (63)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
407 (49.82%)
Short Trade:
410 (50.18%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.65 EUR
Profitto medio:
4.38 EUR
Perdita media:
-14.70 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-188.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-631.34 EUR (2)
Crescita mensile:
130.23%
Previsione annuale:
1 580.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297.78 EUR
Massimale:
1 010.73 EUR (59.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.22% (1 010.73 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 263
F40 232
DE40 189
US30 72
AUDCAD 50
USTEC 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 623
F40 -12
DE40 -11
US30 61
AUDCAD -51
USTEC -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9K
F40 2.5K
DE40 -9.9K
US30 868
AUDCAD -2K
USTEC -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.76 EUR
Worst Trade: -322 EUR
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +44.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -188.79 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 7
FusionMarkets-Live
5.68 × 50
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
8.00 × 1
VantageInternational-Live 13
9.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
12.91 × 125
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
28.68 × 139
Samurai is a scalping signal on XAUUSD in M5.
Non ci sono recensioni
2025.11.08 18:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.07% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
