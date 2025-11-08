- Crescita
Trade:
817
Profit Trade:
657 (80.41%)
Loss Trade:
160 (19.58%)
Best Trade:
214.76 EUR
Worst Trade:
-321.82 EUR
Profitto lordo:
2 879.80 EUR (311 764 pips)
Perdita lorda:
-2 351.25 EUR (317 460 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (44.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
710.92 EUR (63)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
407 (49.82%)
Short Trade:
410 (50.18%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.65 EUR
Profitto medio:
4.38 EUR
Perdita media:
-14.70 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-188.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-631.34 EUR (2)
Crescita mensile:
130.23%
Previsione annuale:
1 580.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297.78 EUR
Massimale:
1 010.73 EUR (59.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.22% (1 010.73 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|F40
|232
|DE40
|189
|US30
|72
|AUDCAD
|50
|USTEC
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|623
|F40
|-12
|DE40
|-11
|US30
|61
|AUDCAD
|-51
|USTEC
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9K
|F40
|2.5K
|DE40
|-9.9K
|US30
|868
|AUDCAD
|-2K
|USTEC
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|5.68 × 50
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|9.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.91 × 125
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|28.68 × 139
Samurai is a scalping signal on XAUUSD in M5.
