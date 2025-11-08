SegnaliSezioni
Vitalii Dobrenko

Luxury

Vitalii Dobrenko
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
InstaForex-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
54 (56.25%)
Loss Trade:
42 (43.75%)
Best Trade:
0.45 USD
Worst Trade:
-0.46 USD
Profitto lordo:
8.12 USD (10 624 pips)
Perdita lorda:
-7.25 USD (8 769 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (3.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.05 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
61 (63.54%)
Short Trade:
35 (36.46%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.82 USD (14)
Crescita mensile:
17.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
3.07 USD (39.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD.ls 20
GBPCHF.ls 13
GBPAUD.ls 13
AUDNZD.ls 11
EURGBP.ls 7
EURCAD.ls 7
AUDCAD.ls 7
NZDCHF.ls 6
NZDCAD.ls 3
EURCHF.ls 2
CHFJPY.ls 2
CADJPY.ls 2
EURJPY.ls 1
NZDJPY.ls 1
EURAUD.ls 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD.ls 3
GBPCHF.ls 0
GBPAUD.ls -1
AUDNZD.ls 0
EURGBP.ls -1
EURCAD.ls 0
AUDCAD.ls 0
NZDCHF.ls 0
NZDCAD.ls -1
EURCHF.ls 0
CHFJPY.ls 0
CADJPY.ls 0
EURJPY.ls 0
NZDJPY.ls 0
EURAUD.ls 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD.ls 3.6K
GBPCHF.ls -95
GBPAUD.ls -1.3K
AUDNZD.ls -676
EURGBP.ls -636
EURCAD.ls 103
AUDCAD.ls 178
NZDCHF.ls -115
NZDCAD.ls -1K
EURCHF.ls 150
CHFJPY.ls 478
CADJPY.ls 712
EURJPY.ls 278
NZDJPY.ls 64
EURAUD.ls 129
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3.05 USD
Massima perdita consecutiva: -2.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.08 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
