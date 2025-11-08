SegnaliSezioni
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
41 (61.19%)
Loss Trade:
26 (38.81%)
Best Trade:
214.15 USD
Worst Trade:
-174.70 USD
Profitto lordo:
1 608.22 USD (55 353 pips)
Perdita lorda:
-1 449.99 USD (44 687 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (407.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
407.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
38 (56.72%)
Short Trade:
29 (43.28%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
39.22 USD
Perdita media:
-55.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-309.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-497.59 USD (5)
Crescita mensile:
25.18%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
427.58 USD
Massimale:
553.14 USD (85.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.15 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +407.14 USD
Massima perdita consecutiva: -309.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
Non ci sono recensioni
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
