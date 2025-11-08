SegnaliSezioni
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
51 (69.86%)
Loss Trade:
22 (30.14%)
Best Trade:
33.95 USD
Worst Trade:
-13.47 USD
Profitto lordo:
202.23 USD (13 290 pips)
Perdita lorda:
-71.52 USD (7 624 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.12
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.37 USD (4)
Crescita mensile:
13.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.37 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (18.37 USD)
Per equità:
1.53% (16.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 42
USDCHF 8
AUDCAD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
NZDCHF 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 71
USDCHF 17
AUDCAD 10
NZDUSD 19
EURGBP 9
NZDCHF 3
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 2.9K
USDCHF 1.3K
AUDCAD 982
NZDUSD 1K
EURGBP -1.1K
NZDCHF 263
NZDCAD 278
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.95 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.88 USD
Massima perdita consecutiva: -18.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.55 × 113
18 più
Non ci sono recensioni
2025.11.08 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
