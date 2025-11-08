- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
51 (69.86%)
Loss Trade:
22 (30.14%)
Best Trade:
33.95 USD
Worst Trade:
-13.47 USD
Profitto lordo:
202.23 USD (13 290 pips)
Perdita lorda:
-71.52 USD (7 624 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.12
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.37 USD (4)
Crescita mensile:
13.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.37 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (18.37 USD)
Per equità:
1.53% (16.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|42
|USDCHF
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|5
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|71
|USDCHF
|17
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|19
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|2.9K
|USDCHF
|1.3K
|AUDCAD
|982
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|-1.1K
|NZDCHF
|263
|NZDCAD
|278
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.95 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.88 USD
Massima perdita consecutiva: -18.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 15
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.52 × 31
|
Alpari-Pro.ECN
|0.61 × 23
|
RoboForex-ECN-3
|0.66 × 139
|
RoboForex-Prime
|0.68 × 1326
|
AMarkets-Real
|1.12 × 25
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|1.73 × 22
|
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
|
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|2.95 × 111
|
Coinexx-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.55 × 113
