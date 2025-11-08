- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
34 (41.97%)
Loss Trade:
47 (58.02%)
Best Trade:
13.77 USD
Worst Trade:
-7.78 USD
Profitto lordo:
111.26 USD (766 214 pips)
Perdita lorda:
-106.91 USD (693 572 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (35.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
115 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
51 (62.96%)
Short Trade:
30 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-2.27 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.05 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.84 USD
Massimale:
42.65 USD (62.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|72
|NAS100+
|6
|XAUUSD+
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|13
|NAS100+
|-10
|XAUUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|176K
|NAS100+
|-104K
|XAUUSD+
|180
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +13.77 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +35.96 USD
Massima perdita consecutiva: -34.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Personal Watching.
This is combination of USTEC V2 + V4, it is just to try if it can make the curve more steady.
