- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.45 USD
Worst Trade:
-0.94 USD
Profitto lordo:
5.05 USD (549 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD (86 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.05 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
5.37
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.94 USD (1)
Crescita mensile:
40.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.94 USD
Massimale:
0.94 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|463
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.45 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.05 USD
Massima perdita consecutiva: -0.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.45 × 196
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.22 × 27
|
Pepperstone-Edge05
|3.90 × 10
|
Axi-US12-Live
|4.00 × 1
