SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD 5pips
Jumadi Jumadi

EURUSD 5pips

Jumadi Jumadi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.45 USD
Worst Trade:
-0.94 USD
Profitto lordo:
5.05 USD (549 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD (86 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.05 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
5.37
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.94 USD (1)
Crescita mensile:
40.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.94 USD
Massimale:
0.94 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 463
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.45 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.05 USD
Massima perdita consecutiva: -0.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 22
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 18
Pepperstone-Demo02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.47 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
Pepperstone-Edge12
1.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
1.20 × 5
Exness-Real18
1.33 × 3
Pepperstone-Edge03
1.89 × 122
ICMarkets-Live07
2.00 × 1
Pepperstone-Edge11
2.45 × 196
ICMarketsEU-Live18
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.22 × 27
Pepperstone-Edge05
3.90 × 10
Axi-US12-Live
4.00 × 1
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Warning!!!

Compounding balance.

Non ci sono recensioni
2025.11.08 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati