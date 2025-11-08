SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smjianke999
Kua Cheng Yan

Smjianke999

Kua Cheng Yan
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
181 (75.10%)
Loss Trade:
60 (24.90%)
Best Trade:
32.22 USD
Worst Trade:
-174.84 USD
Profitto lordo:
810.44 USD (67 489 pips)
Perdita lorda:
-2 094.64 USD (150 542 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (103.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.23 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
215 (89.21%)
Short Trade:
26 (10.79%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-5.33 USD
Profitto medio:
4.48 USD
Perdita media:
-34.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-204.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-630.47 USD (6)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 514.43 USD
Massimale:
1 539.88 USD (136.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 240
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -82K
BTCUSD -840
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.22 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +103.27 USD
Massima perdita consecutiva: -204.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.38 × 26
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
just trade
Non ci sono recensioni
2025.11.08 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 10:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
