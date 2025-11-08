- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
181 (75.10%)
Loss Trade:
60 (24.90%)
Best Trade:
32.22 USD
Worst Trade:
-174.84 USD
Profitto lordo:
810.44 USD (67 489 pips)
Perdita lorda:
-2 094.64 USD (150 542 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (103.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.23 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
215 (89.21%)
Short Trade:
26 (10.79%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-5.33 USD
Profitto medio:
4.48 USD
Perdita media:
-34.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-204.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-630.47 USD (6)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 514.43 USD
Massimale:
1 539.88 USD (136.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-82K
|BTCUSD
|-840
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.22 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +103.27 USD
Massima perdita consecutiva: -204.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.38 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
just trade
Non ci sono recensioni