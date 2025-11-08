- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
25 (86.20%)
Loss Trade:
4 (13.79%)
Best Trade:
7.96 USD
Worst Trade:
-6.58 USD
Profitto lordo:
57.95 USD (50 783 pips)
Perdita lorda:
-18.59 USD (18 588 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.48 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
5.98
Long Trade:
19 (65.52%)
Short Trade:
10 (34.48%)
Fattore di profitto:
3.12
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.58 USD (1)
Crescita mensile:
109.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.58 USD (12.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.96 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.48 USD
Massima perdita consecutiva: -6.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni