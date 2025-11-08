SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dayli scalping grid
Hind Farghaoui

Dayli scalping grid

Hind Farghaoui
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
133 (91.72%)
Loss Trade:
12 (8.28%)
Best Trade:
9.54 USD
Worst Trade:
-4.17 USD
Profitto lordo:
261.22 USD (23 740 pips)
Perdita lorda:
-11.06 USD (822 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (117.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.69 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
56.09
Long Trade:
68 (46.90%)
Short Trade:
77 (53.10%)
Fattore di profitto:
23.62
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-0.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.46 USD (3)
Crescita mensile:
7 389.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.46 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.91% (5.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 100
EURUSD 44
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 230
EURUSD 16
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.54 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real05
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 8
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 44
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
Tickmill-Live02
0.02 × 56
ViproMarkets-Live
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.15 × 67
FBS-Real-7
0.27 × 11
JustForex-Live
0.28 × 18
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.37 × 130
XMGlobal-Real 30
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 91
XM.COM-Real 20
0.42 × 36
SAfe trading for daily profit and long term investment using news analysis and tecnical analysis, copy me and sleep with peace of mind i will care about your money 
Non ci sono recensioni
2025.11.08 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
