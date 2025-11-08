- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
133 (91.72%)
Loss Trade:
12 (8.28%)
Best Trade:
9.54 USD
Worst Trade:
-4.17 USD
Profitto lordo:
261.22 USD (23 740 pips)
Perdita lorda:
-11.06 USD (822 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (117.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.69 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
56.09
Long Trade:
68 (46.90%)
Short Trade:
77 (53.10%)
Fattore di profitto:
23.62
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-0.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.46 USD (3)
Crescita mensile:
7 389.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.46 USD (5.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.91% (5.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|230
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|400
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.54 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 44
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.02 × 56
|
ViproMarkets-Live
|0.11 × 9
|
GoMarkets-Real 2
|0.15 × 67
|
FBS-Real-7
|0.27 × 11
|
JustForex-Live
|0.28 × 18
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.37 × 130
|
XMGlobal-Real 30
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 91
|
XM.COM-Real 20
|0.42 × 36
80 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
SAfe trading for daily profit and long term investment using news analysis and tecnical analysis, copy me and sleep with peace of mind i will care about your money
Non ci sono recensioni