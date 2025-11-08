- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
92 (96.84%)
Loss Trade:
3 (3.16%)
Best Trade:
37.20 USD
Worst Trade:
-11.50 USD
Profitto lordo:
323.91 USD (22 975 pips)
Perdita lorda:
-18.31 USD (1 831 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (102.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.42 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
26.57
Long Trade:
61 (64.21%)
Short Trade:
34 (35.79%)
Fattore di profitto:
17.69
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.50 USD (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|306
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.20 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +102.09 USD
Massima perdita consecutiva: -11.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Intraday trading.
A stop loss is set.
Trading is based on fundamental analysis.
Important economic data and press conferences are monitored.
Non ci sono recensioni