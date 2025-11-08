SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trader 777
Aleksandr Kolesnichenko

Trader 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
92 (96.84%)
Loss Trade:
3 (3.16%)
Best Trade:
37.20 USD
Worst Trade:
-11.50 USD
Profitto lordo:
323.91 USD (22 975 pips)
Perdita lorda:
-18.31 USD (1 831 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (102.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.42 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
26.57
Long Trade:
61 (64.21%)
Short Trade:
34 (35.79%)
Fattore di profitto:
17.69
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.50 USD (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.20 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +102.09 USD
Massima perdita consecutiva: -11.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Intraday trading.
A stop loss is set.
Trading is based on fundamental analysis.
Important economic data and press conferences are monitored.

Non ci sono recensioni
2025.11.08 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati