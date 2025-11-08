- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
141 (69.11%)
Loss Trade:
63 (30.88%)
Best Trade:
100.50 USD
Worst Trade:
-46.37 USD
Profitto lordo:
1 484.88 USD (755 811 pips)
Perdita lorda:
-723.21 USD (548 257 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (63.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.06 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.98
Long Trade:
113 (55.39%)
Short Trade:
91 (44.61%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
3.73 USD
Profitto medio:
10.53 USD
Perdita media:
-11.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-74.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.48 USD (6)
Crescita mensile:
15.23%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.05 USD
Massimale:
95.39 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|762
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|208K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.50 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +63.17 USD
Massima perdita consecutiva: -74.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
