Alberto Boada

Friday Pulse FPMarkets

Alberto Boada
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
23 (74.19%)
Loss Trade:
8 (25.81%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-7.44 USD
Profitto lordo:
82.46 USD (1 565 pips)
Perdita lorda:
-48.55 USD (688 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (40.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-6.07 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.93 USD (8)
Crescita mensile:
3.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.60 USD
Massimale:
35.29 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (0.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD.r 4
EURCAD.r 4
CADCHF.r 4
CADJPY.r 3
NZDJPY.r 2
AUDUSD.r 2
NZDCHF.r 2
USDCAD.r 2
GBPCHF.r 2
EURAUD.r 1
AUDCHF.r 1
EURUSD.r 1
GBPAUD.r 1
AUDJPY.r 1
EURGBP.r 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD.r 18
EURCAD.r 17
CADCHF.r 3
CADJPY.r 5
NZDJPY.r 7
AUDUSD.r -3
NZDCHF.r -5
USDCAD.r 9
GBPCHF.r 2
EURAUD.r -2
AUDCHF.r -2
EURUSD.r -3
GBPAUD.r -6
AUDJPY.r -8
EURGBP.r 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD.r 443
EURCAD.r 398
CADCHF.r 50
CADJPY.r 152
NZDJPY.r 172
AUDUSD.r -30
NZDCHF.r -30
USDCAD.r 127
GBPCHF.r 65
EURAUD.r -55
AUDCHF.r -21
EURUSD.r -41
GBPAUD.r -233
AUDJPY.r -176
EURGBP.r 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.48 USD
Massima perdita consecutiva: -34.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Friday Pulse — FP Markets Copytrading (SVX Strategies)

Friday Pulse is a fully algorithmic strategy designed to trade only around the Friday session close, focusing on the predictable flows generated when positions are closed before the weekend.

  • Trades only on Friday close

  • Based on momentum and closing flows

  • Built-in risk management

  • Available exclusively via FP Markets Social/Copy Trading

How to copy:

  1. Open an FP Markets account

  2. Fund your account.

  3. Go to FP Markets Social/Copy Trading.

  4. Subscribe directly to Friday Pulse here:
    👉 https://social.fpglobaltrading.com/portal/registration/subscription/90366/FridayPulse30

More info about the strategy:
🌐 https://svxstrategies.com/


2025.11.08 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
