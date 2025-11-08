- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD.r
|4
|EURCAD.r
|4
|CADCHF.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDJPY.r
|2
|AUDUSD.r
|2
|NZDCHF.r
|2
|USDCAD.r
|2
|GBPCHF.r
|2
|EURAUD.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|EURUSD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|EURGBP.r
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD.r
|18
|EURCAD.r
|17
|CADCHF.r
|3
|CADJPY.r
|5
|NZDJPY.r
|7
|AUDUSD.r
|-3
|NZDCHF.r
|-5
|USDCAD.r
|9
|GBPCHF.r
|2
|EURAUD.r
|-2
|AUDCHF.r
|-2
|EURUSD.r
|-3
|GBPAUD.r
|-6
|AUDJPY.r
|-8
|EURGBP.r
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD.r
|443
|EURCAD.r
|398
|CADCHF.r
|50
|CADJPY.r
|152
|NZDJPY.r
|172
|AUDUSD.r
|-30
|NZDCHF.r
|-30
|USDCAD.r
|127
|GBPCHF.r
|65
|EURAUD.r
|-55
|AUDCHF.r
|-21
|EURUSD.r
|-41
|GBPAUD.r
|-233
|AUDJPY.r
|-176
|EURGBP.r
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Friday Pulse — FP Markets Copytrading (SVX Strategies)
Friday Pulse is a fully algorithmic strategy designed to trade only around the Friday session close, focusing on the predictable flows generated when positions are closed before the weekend.
-
Trades only on Friday close
-
Based on momentum and closing flows
-
Built-in risk management
-
Available exclusively via FP Markets Social/Copy Trading
How to copy:
-
Open an FP Markets account
-
Fund your account.
-
Go to FP Markets Social/Copy Trading.
-
Subscribe directly to Friday Pulse here:
👉 https://social.fpglobaltrading.com/portal/registration/subscription/90366/FridayPulse30
More info about the strategy:
🌐 https://svxstrategies.com/