- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
341.55 USD
Worst Trade:
-473.70 USD
Profitto lordo:
2 922.46 USD (82 128 pips)
Perdita lorda:
-1 590.81 USD (34 834 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (580.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 419.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
12 (23.08%)
Short Trade:
40 (76.92%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
25.61 USD
Profitto medio:
69.58 USD
Perdita media:
-159.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-608.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-608.91 USD (5)
Crescita mensile:
80.75%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
453.85 USD
Massimale:
608.91 USD (24.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.45% (608.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|GBPUSD
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +341.55 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +580.68 USD
Massima perdita consecutiva: -608.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 4
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.50 × 2
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
