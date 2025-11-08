SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TitanEdge Fund Pro
Qingsong Lin

TitanEdge Fund Pro

Qingsong Lin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 81%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
341.55 USD
Worst Trade:
-473.70 USD
Profitto lordo:
2 922.46 USD (82 128 pips)
Perdita lorda:
-1 590.81 USD (34 834 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (580.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 419.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
12 (23.08%)
Short Trade:
40 (76.92%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
25.61 USD
Profitto medio:
69.58 USD
Perdita media:
-159.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-608.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-608.91 USD (5)
Crescita mensile:
80.75%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
453.85 USD
Massimale:
608.91 USD (24.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.45% (608.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 51
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
GBPUSD 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +341.55 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +580.68 USD
Massima perdita consecutiva: -608.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
DBGMarkets-Live2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 3
IronFX-Real11
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.50 × 2
LiteForex-ECN.com
0.75 × 8
RoboForex-Prime
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 4
InfinoxLimited-Live03
1.38 × 8
ICMarkets-Live22
1.50 × 2
27 più
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
Non ci sono recensioni
2025.11.08 05:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.08 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
