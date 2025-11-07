SegnaliSezioni
Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
-8.90 USD
Profitto lordo:
5.01 USD (186 pips)
Perdita lorda:
-27.02 USD (840 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.53
Attività di trading:
51.93%
Massimo carico di deposito:
68.70%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-2.00 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-5.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.60 USD (2)
Crescita mensile:
-8.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.01 USD
Massimale:
22.03 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (22.03 USD)
Per equità:
5.86% (13.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -13
EURUSD -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -383
EURUSD -271
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.39 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.29 × 433
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.47 × 133
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 99
Axiory-Live
0.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 3559
98 più
Non ci sono recensioni
2025.11.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Share of trading days is too low
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 22:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
