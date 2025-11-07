- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
-8.90 USD
Profitto lordo:
5.01 USD (186 pips)
Perdita lorda:
-27.02 USD (840 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.53
Attività di trading:
51.93%
Massimo carico di deposito:
68.70%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-2.00 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-5.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.60 USD (2)
Crescita mensile:
-8.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.01 USD
Massimale:
22.03 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (22.03 USD)
Per equità:
5.86% (13.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-13
|EURUSD
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-383
|EURUSD
|-271
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.39 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.29 × 433
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.47 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 99
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3559
