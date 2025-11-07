- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
417
Profit Trade:
257 (61.63%)
Loss Trade:
160 (38.37%)
Best Trade:
58.43 USD
Worst Trade:
-29.01 USD
Profitto lordo:
3 234.20 USD (325 298 pips)
Perdita lorda:
-3 138.46 USD (312 658 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (198.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
298 (71.46%)
Short Trade:
119 (28.54%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-158.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.30 USD (7)
Crescita mensile:
13.48%
Previsione annuale:
163.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.46 USD
Massimale:
773.79 USD (72.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.48% (773.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|96
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.43 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +198.07 USD
Massima perdita consecutiva: -158.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Non ci sono recensioni