Botond Ratonyi

YT Gold Project Live Special

Botond Ratonyi
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 89%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
417
Profit Trade:
257 (61.63%)
Loss Trade:
160 (38.37%)
Best Trade:
58.43 USD
Worst Trade:
-29.01 USD
Profitto lordo:
3 234.20 USD (325 298 pips)
Perdita lorda:
-3 138.46 USD (312 658 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (198.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
298 (71.46%)
Short Trade:
119 (28.54%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-158.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.30 USD (7)
Crescita mensile:
13.48%
Previsione annuale:
163.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.46 USD
Massimale:
773.79 USD (72.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.48% (773.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 96
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.43 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +198.07 USD
Massima perdita consecutiva: -158.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
2025.11.07 22:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.53% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
2025.11.07 22:09
A large drawdown may occur on the account again
