Trade:
583
Profit Trade:
313 (53.68%)
Loss Trade:
270 (46.31%)
Best Trade:
47.08 USD
Worst Trade:
-31.96 USD
Profitto lordo:
1 788.52 USD (179 471 pips)
Perdita lorda:
-1 671.83 USD (165 387 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (71.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.96%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
547 (93.83%)
Short Trade:
36 (6.17%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-6.19 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-51.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.85 USD (4)
Crescita mensile:
25.91%
Previsione annuale:
314.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.90 USD
Massimale:
162.41 USD (46.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.66% (162.41 USD)
Per equità:
0.52% (1.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|117
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +47.08 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +71.34 USD
Massima perdita consecutiva: -51.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
370
USD
USD
25
100%
583
53%
100%
1.06
0.20
USD
USD
47%
1:30