Botond Ratonyi

YT Gold Project Live

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
313 (53.68%)
Loss Trade:
270 (46.31%)
Best Trade:
47.08 USD
Worst Trade:
-31.96 USD
Profitto lordo:
1 788.52 USD (179 471 pips)
Perdita lorda:
-1 671.83 USD (165 387 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (71.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.96%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
547 (93.83%)
Short Trade:
36 (6.17%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-6.19 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-51.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.85 USD (4)
Crescita mensile:
25.91%
Previsione annuale:
314.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.90 USD
Massimale:
162.41 USD (46.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.66% (162.41 USD)
Per equità:
0.52% (1.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.08 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +71.34 USD
Massima perdita consecutiva: -51.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Non ci sono recensioni
2025.11.07 22:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YT Gold Project Live
30USD al mese
46%
0
0
USD
370
USD
25
100%
583
53%
100%
1.06
0.20
USD
47%
1:30
