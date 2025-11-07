- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
28 (49.12%)
Loss Trade:
29 (50.88%)
Best Trade:
88.53 USD
Worst Trade:
-53.96 USD
Profitto lordo:
203.92 USD (84 966 pips)
Perdita lorda:
-419.07 USD (146 472 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
63.67%
Massimo carico di deposito:
54.77%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-3.77 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-14.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-91.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.44 USD (3)
Crescita mensile:
-44.67%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.15 USD
Massimale:
217.54 USD (44.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.95% (217.54 USD)
Per equità:
20.13% (80.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|56
|GBPAUDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-216
|GBPAUDm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-62K
|GBPAUDm
|19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.53 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.12 USD
Massima perdita consecutiva: -91.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
WE ARE THE FOREX MASTERS AND THIS SIGNAL IS HERE TO STAY AND GROW WITH OVER +15 YEARS IN THE MARKET WE ARE HERE TO MAKE YOU A STEADY INCOME FROM THE MARKET
FOLLOW US ON TELEGRAM
https://t.me/+nvZ1juOoDzI0Njdk
FOLLOW US ON TELEGRAM
https://t.me/+nvZ1juOoDzI0Njdk
Non ci sono recensioni