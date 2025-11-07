SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FOREX MASTERS UAE
Ziead Hazem Hasan Khatab

FOREX MASTERS UAE

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -45%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
28 (49.12%)
Loss Trade:
29 (50.88%)
Best Trade:
88.53 USD
Worst Trade:
-53.96 USD
Profitto lordo:
203.92 USD (84 966 pips)
Perdita lorda:
-419.07 USD (146 472 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
63.67%
Massimo carico di deposito:
54.77%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-3.77 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-14.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-91.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.44 USD (3)
Crescita mensile:
-44.67%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.15 USD
Massimale:
217.54 USD (44.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.95% (217.54 USD)
Per equità:
20.13% (80.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 56
GBPAUDm 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -216
GBPAUDm 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -62K
GBPAUDm 19
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.53 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.12 USD
Massima perdita consecutiva: -91.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

WE ARE THE FOREX MASTERS AND THIS SIGNAL IS HERE TO STAY AND GROW WITH OVER +15 YEARS IN THE MARKET WE ARE HERE TO MAKE YOU A STEADY INCOME FROM THE MARKET 
FOLLOW US ON TELEGRAM 
https://t.me/+nvZ1juOoDzI0Njdk
Non ci sono recensioni
2025.11.10 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 20:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 19:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
