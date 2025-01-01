SegnaliSezioni
Segnali / Fx3510
404

Purtroppo, il segnale Fx3510 è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MagicGW audcad L
Crescita
1 455%
Abbonati
117
Settimane
47
Trade
1540
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.02
DD massimo
31%
Deux ex machina
Crescita
5 133%
Abbonati
6
Settimane
235
Trade
1432
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
Low risk trading version 3
Crescita
4 106%
Abbonati
0
Settimane
44
Trade
1918
Vincita
52%
Fattore di profitto
1.78
DD massimo
46%
NoPain MT5
Crescita
1 596%
Abbonati
72
Settimane
210
Trade
5500
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
OnlyUJ
Crescita
229%
Abbonati
11
Settimane
69
Trade
423
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.34
DD massimo
17%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
486%
Abbonati
9
Settimane
81
Trade
563
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.24
DD massimo
34%
Daily Gold Sniper
Crescita
529%
Abbonati
14
Settimane
41
Trade
133
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.03
DD massimo
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 793%
Abbonati
41
Settimane
153
Trade
589
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.52
DD massimo
10%
Golden Nuggets
Crescita
488%
Abbonati
18
Settimane
26
Trade
559
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.36
DD massimo
21%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
478%
Abbonati
19
Settimane
126
Trade
1172
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
26%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2216 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.