Trade:
229
Profit Trade:
169 (73.79%)
Loss Trade:
60 (26.20%)
Best Trade:
39.10 USD
Worst Trade:
-32.70 USD
Profitto lordo:
758.97 USD (701 180 pips)
Perdita lorda:
-273.37 USD (140 728 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (57.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.76 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
7.64
Long Trade:
219 (95.63%)
Short Trade:
10 (4.37%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.08 USD (2)
Crescita mensile:
9 350.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.57 USD (12.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|US500_x100
|40
|BTCUSD
|22
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|352
|US500_x100
|104
|BTCUSD
|29
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|277K
|US500_x100
|2.4K
|BTCUSD
|281K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.10 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
