Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
114.75 USD
Worst Trade:
-49.76 USD
Profitto lordo:
501.73 USD (1 951 pips)
Perdita lorda:
-54.89 USD (311 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (337.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
337.41 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
6 (85.71%)
Short Trade:
1 (14.29%)
Fattore di profitto:
9.14
Profitto previsto:
63.83 USD
Profitto medio:
83.62 USD
Perdita media:
-54.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-49.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.76 USD (1)
Crescita mensile:
8.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.75 USD
Massimale:
50.99 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDc
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDc
|447
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDc
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.75 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +337.41 USD
Massima perdita consecutiva: -49.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WSFmarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
