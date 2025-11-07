SegnaliSezioni
Yasyfi Hafizh Lathifantya

Broski 21

Yasyfi Hafizh Lathifantya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
33.06 USD
Worst Trade:
-1.99 USD
Profitto lordo:
41.00 USD (4 098 pips)
Perdita lorda:
-1.99 USD (198 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.06 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.60
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
20.60
Profitto previsto:
9.75 USD
Profitto medio:
13.67 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.99 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.99 USD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.24% (11.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 39
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.06 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.07 17:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.07 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
