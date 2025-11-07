- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
19.03 USD
Worst Trade:
-19.12 USD
Profitto lordo:
73.09 USD (7 444 pips)
Perdita lorda:
-19.12 USD (1 891 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (50.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
3.82
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
10.44 USD
Perdita media:
-19.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.12 USD (1)
Crescita mensile:
5.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.12 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|54
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|5.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.03 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.13 USD
Massima perdita consecutiva: -19.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni