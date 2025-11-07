SegnaliSezioni
Aleksandr Orlov

Alfa01112005

Aleksandr Orlov
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
74 (69.81%)
Loss Trade:
32 (30.19%)
Best Trade:
7 845.14 RUB
Worst Trade:
-7 448.73 RUB
Profitto lordo:
44 306.08 RUB (51 715 pips)
Perdita lorda:
-25 777.48 RUB (40 327 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (15 987.46 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
15 987.46 RUB (24)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
63.37%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
70 (66.04%)
Short Trade:
36 (33.96%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
174.80 RUB
Profitto medio:
598.73 RUB
Perdita media:
-805.55 RUB
Massime perdite consecutive:
7 (-5 347.47 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-14 843.36 RUB (6)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
24.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 171.52 RUB
Massimale:
14 895.83 RUB (22.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.97% (14 895.83 RUB)
Per equità:
4.04% (657.18 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#LCO 14
USDCHFrfd 10
USDCADrfd 9
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 8
GBPJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
EURGBPrfd 8
EURUSDrfd 7
AUDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
EURNZDrfd 3
GBPCHFrfd 3
AUDUSDrfd 2
NZDUSDrfd 2
XAUUSDrfd 2
XAGUSDrfd 2
GBPNZDrfd 1
EURSEKrfd 1
USDDKKrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#LCO 13
USDCHFrfd -126
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 18
USDJPYrfd 24
GBPJPYrfd -33
EURJPYrfd 54
EURGBPrfd -15
EURUSDrfd -36
AUDJPYrfd 23
GBPUSDrfd -15
EURNZDrfd 10
GBPCHFrfd 113
AUDUSDrfd 12
NZDUSDrfd -8
XAUUSDrfd 138
XAGUSDrfd 154
GBPNZDrfd 4
EURSEKrfd -14
USDDKKrfd -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#LCO 393
USDCHFrfd -3.6K
USDCADrfd -142
EURAUDrfd 2.1K
USDJPYrfd 1.6K
GBPJPYrfd -5.4K
EURJPYrfd 1.9K
EURGBPrfd -1K
EURUSDrfd -2.5K
AUDJPYrfd 1.5K
GBPUSDrfd -884
EURNZDrfd 811
GBPCHFrfd 2.3K
AUDUSDrfd 165
NZDUSDrfd -508
XAUUSDrfd 7.1K
XAGUSDrfd 23K
GBPNZDrfd 453
EURSEKrfd -9.6K
USDDKKrfd -6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 845.14 RUB
Worst Trade: -7 449 RUB
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +15 987.46 RUB
Massima perdita consecutiva: -5 347.47 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.07 16:50
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 10.4% of days out of the 423 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alfa01112005
30USD al mese
25%
0
0
USD
31K
RUB
60
0%
106
69%
100%
1.71
174.80
RUB
48%
1:40
