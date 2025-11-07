- Crescita
Trade:
81
Profit Trade:
63 (77.77%)
Loss Trade:
18 (22.22%)
Best Trade:
56.94 USD
Worst Trade:
-26.00 USD
Profitto lordo:
146.60 USD (2 827 pips)
Perdita lorda:
-117.08 USD (2 626 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (66.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.49 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.38%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
41 (50.62%)
Short Trade:
40 (49.38%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.33 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-105.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.80 USD (8)
Crescita mensile:
7.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
110.06 USD (20.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.51% (110.06 USD)
Per equità:
20.40% (114.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.94 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +66.49 USD
Massima perdita consecutiva: -105.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
Non ci sono recensioni
