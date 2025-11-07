- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
849
Profit Trade:
768 (90.45%)
Loss Trade:
81 (9.54%)
Best Trade:
2.55 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
500.22 USD (49 761 pips)
Perdita lorda:
-428.27 USD (42 786 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (77.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.60 USD (102)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.44%
Massimo carico di deposito:
27.12%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
849
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
844 (99.41%)
Short Trade:
5 (0.59%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-5.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.19 USD (5)
Crescita mensile:
21.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.83 USD
Massimale:
159.24 USD (49.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.72% (159.24 USD)
Per equità:
14.66% (40.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|847
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|EURUSD
|18
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.55 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 102
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +77.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
1
100%
849
90%
96%
1.16
0.08
USD
USD
40%
1:500