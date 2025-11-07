SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fast Scalping
Hizbullah Mangal

Fast Scalping

Hizbullah Mangal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
849
Profit Trade:
768 (90.45%)
Loss Trade:
81 (9.54%)
Best Trade:
2.55 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
500.22 USD (49 761 pips)
Perdita lorda:
-428.27 USD (42 786 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (77.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.60 USD (102)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.44%
Massimo carico di deposito:
27.12%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
849
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
844 (99.41%)
Short Trade:
5 (0.59%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-5.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.19 USD (5)
Crescita mensile:
21.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.83 USD
Massimale:
159.24 USD (49.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.72% (159.24 USD)
Per equità:
14.66% (40.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 847
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
EURUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7K
EURUSD 18
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.55 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 102
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +77.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
42 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
.
Non ci sono recensioni
2025.11.07 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fast Scalping
30USD al mese
22%
0
0
USD
248
USD
1
100%
849
90%
96%
1.16
0.08
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.